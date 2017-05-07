Эшторил. Райан Харрисон и Майкл Винус выиграли парные соревнования
Американский теннисист Райан Харрисон и новозеландец Майкл Винус стали чемпионами парного турнира в Эшториле, обыграв в финале испанский дуэт в составе Давида Марреро и Томми Робредо, — 7/5, 6/2.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча продлилась 59 минут. Райан и Майкл записали в свой актив четыре брейка и пять эйсов, один раз ошибившись при подаче. Марреро и Робредо один раз взяли подачу оппонентов и выполнили один эйс.
Титул, завоёванный на соревнованиях Millennium Estoril Open, стал для Харрисона третьим за карьеру в парном разряде, а для Винуса — шестым, принеся €26,110 призовых и 250 рейтинговых очков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter