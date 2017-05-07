Эшторил. Райан Харрисон и Майкл Винус выиграли парные соревнования

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Встреча продлилась 59 минут. Райан и Майкл записали в свой актив четыре брейка и пять эйсов, один раз ошибившись при подаче. Марреро и Робредо один раз взяли подачу оппонентов и выполнили один эйс.

Титул, завоёванный на соревнованиях Millennium Estoril Open, стал для Харрисона третьим за карьеру в парном разряде, а для Винуса — шестым, принеся €26,110 призовых и 250 рейтинговых очков.