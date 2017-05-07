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https://sport.mail.ru/news/tennis/29672317/
7 мая 2017, 17:50 | Теннис | GoTennis.ru

Эшторил. Райан Харрисон и Майкл Винус выиграли парные соревнования

Американский теннисист Райан Харрисон и новозеландец Майкл Винус стали чемпионами парного турнира в Эшториле, обыграв в финале испанский дуэт в составе Давида Марреро и Томми Робредо, — 7/5, 6/2.

Американский теннисист <span class=error>Райан</span> <span class=error>Харрисон</span> и новозеландец Майкл <span class=error>Винус</span> стали чемпионами парного турнира в <span class=error>Эшториле</span> обыграв в финале испанский дуэт в составе Давида <span class=error>Марреро</span> и <span class=error>Томми</span> <span class=error>Робредо</span> — 7/5 6/2. Увеличить
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Встреча продлилась 59 минут. Райан и Майкл записали в свой актив четыре брейка и пять эйсов, один раз ошибившись при подаче. Марреро и Робредо один раз взяли подачу оппонентов и выполнили один эйс.

Титул, завоёванный на соревнованиях Millennium Estoril Open, стал для Харрисона третьим за карьеру в парном разряде, а для Винуса — шестым, принеся €26,110 призовых и 250 рейтинговых очков.
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