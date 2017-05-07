Шарапова выиграла первый бой в Мадриде
Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Мадриде, переиграв за 2 часа 12 минут Мирьяну
Лучич-Барони — 4:6, 6:4, 6:0.
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Состязаниях в Мадриде собирают сильнейших теннисисток планеты, и легких соперниц для Марии Шараповой, проводящей лишь свой второй турнир после 15-месячной дисквалификации, там быть не могло. При этом доставшаяся ей в первом круге Мирьяна
Воскресным днем
На протяжении двух сетов
Во второй партии россиянке удалось повысить процент попадания первой подачи (с 41 процента до 53), и дела пошли на лад. Сет номер два получился равным, а борьба завязывалась на подаче как одной, так и другой теннисистки. Сделав брейк в четвертом гейме, Шарапова повела 3:1, после чего за 11 минут отстояла свою следующую подачу — 4:1. Мария могла завершать партию в свою пользу при счете 5:2 — у нее для этого имелось аж четыре сетбола. Однако ее оппонентка проявила себя бойцом и молодцом, все их отыграв — то за счет хорошей подачи, то благодаря ошибкам соперницы, то вытерпев в долгом розыгрыше и завершив его ударом по линии. Удержав свою подачу, следом
После таких боевых двух сетов в третьем можно было ожидать чего угодно, но только не «баранки». Однако именно это и произошло. Россиянка, по всей видимости, поймала уверенность (и, к тому же, еще улучшила процент попадания первого мяча), а
Теперь обладательницу wild card ждет встреча с непростой соперницей — Эжени Бушар. Канадка в последнее время не преуспевала на корте — переиграв в первом круге Ализе Корне, она одержала первую победу в основных сетках турниров WTA с января. Зато привлекала к себе внимание благодаря фото в купальнике в Sports Illustrated и высказываниям в залах для
Едва ли Шарапову это обстоятельство сильно расстроило. Она даже уже ответила, что намного выше этого. Тем не менее, встреча теннисисток обещает стать интересной. Особенно в эмоциональном плане.
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