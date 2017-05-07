Шарапова выиграла первый бой в Мадриде

Состязаниях в Мадриде собирают сильнейших теннисисток планеты, и легких соперниц для Марии Шараповой, проводящей лишь свой второй турнир после 15-месячной дисквалификации, там быть не могло. При этом доставшаяся ей в первом круге Мирьяна Лучич-Барони представлялась не самым плохим вариантом. Даже при том, что хорватка в этом году в ударе. После сказочного прорыва в полуфинал Australian Open, в активе 34-летней теннисистки четвертьфинал на супертурнире в Майами и полуфинал на зеленом грунте Чарльстона.

Воскресным днем Лучич-Барони встретилась на центральном корте мадридского Caja Magica c самой обсуждаемой теннисисткой последних недель — Марией Шараповой. В Штутгарте, где она впервые за год и три месяца провела официальный матч, россиянка дошла до полуфинала, продемонстрировав всем, что вернулась с серьезными намерениями, и убедив, что ее возвращение в элиту — лишь вопрос времени. Но на новом турнире в столице Испании все нужно было начинать сначала. Испытание Марии на старте выпало серьезное, и прошла она его с честью.

На протяжении двух сетов Лучич-Барони играла на высочайшем уровне. Она действовала очень активно, хорошо подавала, агрессивно принимала, загоняя соперницу в оборону, и при малейшей возможности пробивала на вылет. За первую партию она в разы превзошла Шарапову по «виннерсам» — 15 против 4. При этом риске она почти не ошибалась. Первый сет остался за хорваткой без особых шансов для Марии — 6:4.

Во второй партии россиянке удалось повысить процент попадания первой подачи (с 41 процента до 53), и дела пошли на лад. Сет номер два получился равным, а борьба завязывалась на подаче как одной, так и другой теннисистки. Сделав брейк в четвертом гейме, Шарапова повела 3:1, после чего за 11 минут отстояла свою следующую подачу — 4:1. Мария могла завершать партию в свою пользу при счете 5:2 — у нее для этого имелось аж четыре сетбола. Однако ее оппонентка проявила себя бойцом и молодцом, все их отыграв — то за счет хорошей подачи, то благодаря ошибкам соперницы, то вытерпев в долгом розыгрыше и завершив его ударом по линии. Удержав свою подачу, следом Лучич-Барони взяла и чужую, сократив отставание до минимальных 4:5. Шарапова оказалась в щекотливой ситуации, но не дрогнула. Напротив, следующий гейм провела очень собранно. Приемом на вылет по линии она заработала еще один сетбол, а Лучич-Барони, отправив мяч в аут, помогла ей его реализовать — 6:4.

После таких боевых двух сетов в третьем можно было ожидать чего угодно, но только не «баранки». Однако именно это и произошло. Россиянка, по всей видимости, поймала уверенность (и, к тому же, еще улучшила процент попадания первого мяча), а Лучич-Барони, как показалось, на третью партию немного не хватило сил. В четвертом гейме она дала сразу две двойные, да и вообще все больше и больше ошибалась. А Мария рвалась к победе. В очередной раз отправив мяч в аут, хорватка подарила сопернице первый матчбол. В следующем игровом эпизоде, отвечая на прием Шараповой, не смогла перебросить сетку. Россиянка очень эмоционально праздновала победу и выход во второй круг — 4:6, 6:4, 6:0.

Теперь обладательницу wild card ждет встреча с непростой соперницей — Эжени Бушар. Канадка в последнее время не преуспевала на корте — переиграв в первом круге Ализе Корне, она одержала первую победу в основных сетках турниров WTA с января. Зато привлекала к себе внимание благодаря фото в купальнике в Sports Illustrated и высказываниям в залах для пресс-конференций. В частности, не так давно Бушар заявила, что Шарапова — обманщица и вообще не должна была возвращаться в спорт, а еще добавила, что больше не смотрит на Марию, как на пример для подражания.

Едва ли Шарапову это обстоятельство сильно расстроило. Она даже уже ответила, что намного выше этого. Тем не менее, встреча теннисисток обещает стать интересной. Особенно в эмоциональном плане.