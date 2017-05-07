Каролин Гарсия завершила выступление на соревнованиях Mutua Madrid Open

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Матч продлился 1 час 17 минут. 25-й номер рейтинга WTA, 23-летняя Гарсия, совершила два эйса и трижды ошибалась при подаче. 25-летняя Цзян Ван, занимающая 57-ю позицию в мировой классификации, реализовала три брейк-пойнта, сделала четыре подачи навылет и две двойные ошибки. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Во втором круге соревнований Mutua Madrid Open китаянка померится силами с победительницей игры своей соотечественницы Чжен Сайсай и украинки Элины Свитолиной.