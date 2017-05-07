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https://sport.mail.ru/news/tennis/29672211/
7 мая 2017, 17:27 | Теннис | GoTennis.ru

Каролин Гарсия завершила выступление на соревнованиях Mutua Madrid Open

Французская теннисистка Каролин Гарсия не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в Мадриде, проиграв в двух сетах китаянке Цзян Ван, — 4/6, 3/6.

Французская теннисистка <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Гарсия</span> не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в Мадриде проиграв в двух сетах китаянке <span class=error>Цзян</span> Ван — 4/6 3/6. Увеличить
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Матч продлился 1 час 17 минут. 25-й номер рейтинга WTA, 23-летняя Гарсия, совершила два эйса и трижды ошибалась при подаче. 25-летняя Цзян Ван, занимающая 57-ю позицию в мировой классификации, реализовала три брейк-пойнта, сделала четыре подачи навылет и две двойные ошибки. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Во втором круге соревнований Mutua Madrid Open китаянка померится силами с победительницей игры своей соотечественницы Чжен Сайсай и украинки Элины Свитолиной.
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