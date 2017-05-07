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https://sport.mail.ru/news/tennis/29672210/
7 мая 2017, 17:27 | Теннис | GoTennis.ru

Мадрид. Саманта Стосур отдала сопернице два гейма на старте турнира

Австралийская теннисистка Саманта Стосур преодолела барьер первого круга соревнований в Мадриде, переиграв в двух сетах испанку Сару Соррибес-Тормо, — 6/2, 6/0.

Австралийская теннисистка <span class=error>Саманта</span> <span class=error>Стосур</span> преодолела барьер первого круга соревнований в Мадриде переиграв в двух сетах испанку <span class=error>Сару</span> <nobr>Соррибес-Тормо</nobr> — 6/2 6/0. Увеличить
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За 59 минут, проведённых на корте, 19-я ракетка мира, 33-летняя Саманта, реализовала шесть брейк-пойнтов и выполнила один эйс. 20-летняя Соррибес-Тормо, занимающая 83-ю позицию в мировой классификации, один раз взяла подачу соперницы и допустила десять двойных ошибок. Австралийка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.

Во втором раунде турнира Mutua Madrid Open Стосур сыграет либо с немкой Юлией Гёргес, либо с колумбийкой Марианой Дуке-Марино.
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