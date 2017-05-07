Мадрид. Саманта Стосур отдала сопернице два гейма на старте турнира

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За 59 минут, проведённых на корте, 19-я ракетка мира, 33-летняя Саманта, реализовала шесть брейк-пойнтов и выполнила один эйс. 20-летняя Соррибес-Тормо, занимающая 83-ю позицию в мировой классификации, один раз взяла подачу соперницы и допустила десять двойных ошибок. Австралийка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.