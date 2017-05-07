Мадрид. Саманта Стосур отдала сопернице два гейма на старте турнира
Австралийская теннисистка Саманта Стосур преодолела барьер первого круга соревнований в Мадриде, переиграв в двух сетах испанку Сару
Соррибес-Тормо, — 6/2, 6/0.
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За 59 минут, проведённых на корте, 19-я ракетка мира, 33-летняя Саманта, реализовала шесть
Во втором раунде турнира Mutua Madrid Open Стосур сыграет либо с немкой Юлией Гёргес, либо с колумбийкой Марианой
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