Светлана Кузнецова вышла во второй круг «Премьера» в Мадриде

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За 1 час 12 минут матча Светлана сделала один эйс и четыре брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Ярослава подала навылет один раз, реализовала два брейк-пойнта, не допустив двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:0 в пользу россиянки.

Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Кузнецова сразится с американкой Элисон Риске.