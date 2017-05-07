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7 мая 2017, 15:55 | Теннис | GoTennis.ru

Светлана Кузнецова вышла во второй круг «Премьера» в Мадриде

Девятая ракетка мира, российская теннисистка, Светлана Кузнецова на старте турнира в Мадриде одолела представительницу Казахстана Ярославу Шведову, занимающую 51-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/3.

Девятая ракетка мира российская теннисистка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> на старте турнира в Мадриде одолела представительницу Казахстана Ярославу <span class=error>Шведову</span> занимающую 51-е место мирового рейтинга — 6/4 6/3. Увеличить
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За 1 час 12 минут матча Светлана сделала один эйс и четыре брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Ярослава подала навылет один раз, реализовала два брейк-пойнта, не допустив двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:0 в пользу россиянки.

Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Кузнецова сразится с американкой Элисон Риске.
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