Светлана Кузнецова вышла во второй круг «Премьера» в Мадриде
Девятая ракетка мира, российская теннисистка, Светлана Кузнецова на старте турнира в Мадриде одолела представительницу Казахстана Ярославу Шведову, занимающую 51-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/3.
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За 1 час 12 минут матча Светлана сделала один эйс и четыре брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Ярослава подала навылет один раз, реализовала два
Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Кузнецова сразится с американкой Элисон Риске.
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