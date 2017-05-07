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https://sport.mail.ru/news/tennis/29671445/
7 мая 2017, 15:41 | Теннис | GoTennis.ru

Жебавы и Веселы стали чемпионами парного турнира в Стамбуле, не отдав соперника ни одного гейма

Чехи Роман Жебавы и Иржи Веселы в финале парного турнира TEB BNP Paribas Istanbul Open нанесли поражение турку Туне Алтуне и итальянцу Алессандро Мотти — 6/0, 6/0.

Чехи Роман <span class=error>Жебавы</span> и <span class=error>Иржи</span> Веселы в финале парного турнира TEB BNP Paribas Istanbul <span class=error>Open</span> нанесли поражение турку <span class=error>Туне</span> <span class=error>Алтуне</span> и итальянцу <span class=error>Алессандро</span> <span class=error>Мотти</span> — 6/0 6/0. Увеличить
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За 41 минуту матча Роман и Иржи сделали два эйса и шесть брейков, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Туна и Алессандро допустили одну двойную ошибку, не совершив эйсов или брейков.

Титул парных соревнований в Стамбуле стал для Жебавы и Веселы первым в сезоне и принёс им €78,270 призовых и 250 рейтинговых очков.
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