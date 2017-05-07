Жебавы и Веселы стали чемпионами парного турнира в Стамбуле, не отдав соперника ни одного гейма

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За 41 минуту матча Роман и Иржи сделали два эйса и шесть брейков, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Туна и Алессандро допустили одну двойную ошибку, не совершив эйсов или брейков.

Титул парных соревнований в Стамбуле стал для Жебавы и Веселы первым в сезоне и принёс им €78,270 призовых и 250 рейтинговых очков.