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https://sport.mail.ru/news/tennis/29671336/
7 мая 2017, 15:23 | Теннис | GoTennis.ru

Фабио Фоньини успешно стартовал на соревнованиях в Мадриде

29-я ракетка мира, итальянский теннисист Фабио Фоньини, в первом круге турнира в Мадриде взял верх над португальцем Жоао Соусой, расположившемся на 36-м месте мировой табели о рангах, — 6/4, 6/4.

29-я ракетка мира итальянский теннисист <span class=error>Фабио</span> <span class=error>Фоньини</span> в первом круге турнира в Мадриде взял верх над португальцем <span class=error>Жоао</span> <span class=error>Соусой</span> расположившемся на 36-м месте мировой табели о рангах — 6/4 6/4. Увеличить
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За 1 час 7 минут матча Фабио сделал три эйса и два брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Жоао пять раз подал навылет и не допускал двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал 5:1 в пользу итальянца.

Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Фоньини сразится с испанцем Рафаэлем Надалем.
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