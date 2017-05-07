Фабио Фоньини успешно стартовал на соревнованиях в Мадриде
29-я ракетка мира, итальянский теннисист Фабио Фоньини, в первом круге турнира в Мадриде взял верх над португальцем Жоао Соусой, расположившемся на 36-м месте мировой табели о рангах, — 6/4, 6/4.
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За 1 час 7 минут матча Фабио сделал три эйса и два брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Жоао пять раз подал навылет и не допускал двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал 5:1 в пользу итальянца.
Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Фоньини сразится с испанцем Рафаэлем Надалем.
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