Фабио Фоньини успешно стартовал на соревнованиях в Мадриде

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За 1 час 7 минут матча Фабио сделал три эйса и два брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Жоао пять раз подал навылет и не допускал двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал 5:1 в пользу итальянца.

Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Фоньини сразится с испанцем Рафаэлем Надалем.