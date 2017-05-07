Мадрид. Моника Пюиг проиграла Лорен Дэвис

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За 2 часа 48 минут матча Моника сделала один эйс и шесть брейков, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Лорен выполнила четыре подачи навылет и реализовала семь брейк-пойнтов, допустив десять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 3:0 в пользу американки.

Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Дэвис выступит против француженки Кристины Младенович.