Мадрид. Моника Пюиг проиграла Лорен Дэвис
42-я ракетка мира, пуэрториканская теннисистка Моника Пюиг, на старте «Премьера» в Мадриде уступила американке Лорен Дэвис, занимающей 35-е место мировой классификации, — 3/6, 6/4, 6/7 (3).
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За 2 часа 48 минут матча Моника сделала один эйс и шесть брейков, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Лорен выполнила четыре подачи навылет и реализовала семь
Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Дэвис выступит против француженки Кристины Младенович.
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