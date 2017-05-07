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https://sport.mail.ru/news/tennis/29671335/
7 мая 2017, 15:23 | Теннис | GoTennis.ru

Мадрид. Моника Пюиг проиграла Лорен Дэвис

42-я ракетка мира, пуэрториканская теннисистка Моника Пюиг, на старте «Премьера» в Мадриде уступила американке Лорен Дэвис, занимающей 35-е место мировой классификации, — 3/6, 6/4, 6/7 (3).

42-я ракетка мира <span class=error>пуэрториканская</span> теннисистка Моника <span class=error>Пюиг</span> на старте Премьера в Мадриде уступила американке <span class=error>Лорен</span> <span class=error>Дэвис</span> занимающей 35-е место мировой классификации — 3/6 6/4 6/7 (3). Увеличить
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За 2 часа 48 минут матча Моника сделала один эйс и шесть брейков, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Лорен выполнила четыре подачи навылет и реализовала семь брейк-пойнтов, допустив десять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 3:0 в пользу американки.

Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Дэвис выступит против француженки Кристины Младенович.
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