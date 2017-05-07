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https://sport.mail.ru/news/tennis/29671192/
7 мая 2017, 14:54 | Теннис | GoTennis.ru

Мадрид. Дарья Гаврилова потерпела поражение от Кэтрин Беллис

26-я ракетка мира, австралийская теннисист Дарья Гаврилоа, в первом круге турнира в Мадриде уступила американке Кэтрин Беллис, занимающей 59-е место мировой классификации, — 5/7, 7/5, 2/6.

26-я ракетка мира австралийская теннисист Дарья <span class=error>Гаврилоа</span> в первом круге турнира в Мадриде уступила американке <span class=error>Кэтрин</span> <span class=error>Беллис</span> занимающей 59-е место мировой классификации — 5/7 7/5 2/6. Увеличить
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За 2 часа 41 минуту матча Дарья сделала три эйса и четыре брейка, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как Кэтрин реализовала шесть брейк-пойнтов, допустив четыре двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Беллис сразится либо с россиянкой Анастасией Павлюченковой, либо с румынкой Сораной Кырстей.
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