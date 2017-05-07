Мадрид. Дарья Гаврилова потерпела поражение от Кэтрин Беллис

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За 2 часа 41 минуту матча Дарья сделала три эйса и четыре брейка, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как Кэтрин реализовала шесть брейк-пойнтов, допустив четыре двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Беллис сразится либо с россиянкой Анастасией Павлюченковой, либо с румынкой Сораной Кырстей.