Мадрид. Дарья Гаврилова потерпела поражение от Кэтрин Беллис
26-я ракетка мира, австралийская теннисист Дарья Гаврилоа, в первом круге турнира в Мадриде уступила американке Кэтрин Беллис, занимающей 59-е место мировой классификации, — 5/7, 7/5, 2/6.
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За 2 часа 41 минуту матча Дарья сделала три эйса и четыре брейка, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как Кэтрин реализовала шесть
Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Беллис сразится либо с россиянкой Анастасией Павлюченковой, либо с румынкой Сораной Кырстей.
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