Мадрид. Анжелик Кербер в двух сетах победила Тимеа Бабош

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За 1 час 20 минут матча Анжелик сделала один эйс и четыре брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Тимеа выполнила две подачи навылет и реализовала один брейк-пойнт, допустив пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 5:0 в пользу немки.

Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Кербер сразится либо с чешкой Катержиной Синяковой, либо с француженкой Полин Парментье.