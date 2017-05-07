Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29670853/
7 мая 2017, 13:56 | Теннис | GoTennis.ru

Мадрид. Анжелик Кербер в двух сетах победила Тимеа Бабош

Вторая ракетка мира, немецкая теннисистка Анжелик Кербер, на старте «Премьера» в Мадриде взяла верх над венгеркой Тимеа Бабош, находящейся на 34-м месте мирового рейтинга, — 6/4, 6/2.

Вторая ракетка мира немецкая теннисистка Анжелик <span class=error>Кербер</span> на старте Премьера в Мадриде взяла верх над венгеркой <span class=error>Тимеа</span> <span class=error>Бабош</span> находящейся на 34-м месте мирового рейтинга — 6/4 6/2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 20 минут матча Анжелик сделала один эйс и четыре брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Тимеа выполнила две подачи навылет и реализовала один брейк-пойнт, допустив пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппоненток стал 5:0 в пользу немки.

Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Кербер сразится либо с чешкой Катержиной Синяковой, либо с француженкой Полин Парментье.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
07 мая

Кристина Младенович на отказе соперницы вышла во второй круг "Премьера" в Мадриде

Мадрид. Анжелик Кербер в двух сетах победила Тимеа Бабош

Кабал и Фарах выиграли парный турнир в Мюнхене