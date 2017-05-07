Мадрид. Анжелик Кербер в двух сетах победила Тимеа Бабош
Вторая ракетка мира, немецкая теннисистка Анжелик Кербер, на старте «Премьера» в Мадриде взяла верх над венгеркой Тимеа Бабош, находящейся на 34-м месте мирового рейтинга, — 6/4, 6/2.
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За 1 час 20 минут матча Анжелик сделала один эйс и четыре брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Тимеа выполнила две подачи навылет и реализовала один
Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Кербер сразится либо с чешкой Катержиной Синяковой, либо с француженкой Полин Парментье.
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