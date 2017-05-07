Кристина Младенович на отказе соперницы вышла во второй круг «Премьера» в Мадриде
17-я ракетка мира, француженка Кристина Младенович, на старте турнира в Мадриде победила хорватку Ану Конюх. При счёте 7/5, 3/6 Конюх отказалась от продолжения борьбы.
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За 1 час 19 минут матча Кристина дважды подала навылет и реализовала два
Во втором круге соревнований Mutua Madrid Open Младенович сразится либо с американкой Лорен Дэвис, либо с пуэрториканкой Моникой Пюиг.
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