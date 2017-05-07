Кристина Младенович на отказе соперницы вышла во второй круг «Премьера» в Мадриде

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За 1 час 19 минут матча Кристина дважды подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Тогда как Ана сделала два брейка и пять раз ошиблась при подаче. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:1 в пользу хорватки.

Во втором круге соревнований Mutua Madrid Open Младенович сразится либо с американкой Лорен Дэвис, либо с пуэрториканкой Моникой Пюиг.