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https://sport.mail.ru/news/tennis/29670852/
7 мая 2017, 13:56 | Теннис | GoTennis.ru

Кристина Младенович на отказе соперницы вышла во второй круг «Премьера» в Мадриде

17-я ракетка мира, француженка Кристина Младенович, на старте турнира в Мадриде победила хорватку Ану Конюх. При счёте 7/5, 3/6 Конюх отказалась от продолжения борьбы.

17-я ракетка мира француженка Кристина Младенович на старте турнира в Мадриде победила хорватку <span class=error>Ану</span> Конюх. При счёте 7/5 3/6 Конюх отказалась от продолжения борьбы. Увеличить
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За 1 час 19 минут матча Кристина дважды подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Тогда как Ана сделала два брейка и пять раз ошиблась при подаче. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:1 в пользу хорватки.

Во втором круге соревнований Mutua Madrid Open Младенович сразится либо с американкой Лорен Дэвис, либо с пуэрториканкой Моникой Пюиг.
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