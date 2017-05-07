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https://sport.mail.ru/news/tennis/29670777/
7 мая 2017, 13:39 | Теннис | GoTennis.ru

Кабал и Фарах выиграли парный турнир в Мюнхене

Колумбийские теннисисты Хуан-Себастьян Кабал и Роберт Фарах в финале парного турнира в Мюнхене оказались сильнее французов Жереми Шарди и Фабриса Мартина — 6/3, 6/3.

Колумбийские теннисисты <nobr>Хуан-Себастьян</nobr> <span class=error>Кабал</span> и Роберт Фарах в финале парного турнира в Мюнхене оказались сильнее французов <span class=error>Жереми</span> <span class=error>Шарди</span> и <span class=error>Фабриса</span> <span class=error>Мартина</span> — 6/3 6/3. Увеличить
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За 1 час 1 минуту матча Хуан-Себастьян и Роберт сделали три эйса и четыре брейка, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Жереми и Фабрис выполнили четыре подачи навылет и реализовали один брейк-пойнт, допустив четыре двойные ошибки.

Титул парных соревнований BMW Open стал для Кабала и Фараха вторым в текущем сезоне и принёс им €85,945 и 250 очков рейтинга.
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