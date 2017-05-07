Кабал и Фарах выиграли парный турнир в Мюнхене
Колумбийские теннисисты
Хуан-Себастьян Кабал и Роберт Фарах в финале парного турнира в Мюнхене оказались сильнее французов Жереми Шарди и Фабриса Мартина — 6/3, 6/3.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 1 час 1 минуту матча
Титул парных соревнований BMW Open стал для Кабала и Фараха вторым в текущем сезоне и принёс им €85,945 и 250 очков рейтинга.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter