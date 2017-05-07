Кабал и Фарах выиграли парный турнир в Мюнхене

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За 1 час 1 минуту матча Хуан-Себастьян и Роберт сделали три эйса и четыре брейка, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Жереми и Фабрис выполнили четыре подачи навылет и реализовали один брейк-пойнт, допустив четыре двойные ошибки.

Титул парных соревнований BMW Open стал для Кабала и Фараха вторым в текущем сезоне и принёс им €85,945 и 250 очков рейтинга.