I’ll be back. Сможет ли Мария Шарапова создать конкуренцию для других Топ-теннисисток

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Ей почти удалось дойти до финала, но дорогу ей перешла 19-я ракетка мира, француженка Кристина Младенович, которая обыграла её со счётом 3/6, 7/5, 6/4. Возвращение Шараповой превзошло все ожидания и доказало, что просьба о сокращении её дисквалификации была хитрой уловкой, которая позволила Марии вернуться в Тур во время её любимых грунтовых турниров. Она много раз выигрывала этот турнир в прошлом, как и соревнования в Мадриде и Риме.

Продолжит ли Мария Шарапова оставаться угрозой для соперниц?

До своего вынужденного перерыва Мария добивалась значительных успехов как в 2014, так и в 2015 году. В каждый из них она завоёвывала как минимум два трофея. 2014 год был особенно удачным, потому что именно тогда она завоевала свой последний трофей на турнирах «Большого шлема», во второй раз в своей карьере выиграв «Ролан Гаррос».

Сейчас основная конкурентка Шараповой американка Серена Уильямс осталась вне игры, поскольку ждёт ребёнка, так что теперь для россиянки открыты все двери. Ведь с 2005 года Мария проиграла ей 18 раз подряд.

Как прошёл последний год Шараповой перед дисквалификацией?

В 2015 году Мария продемонстрировала очень противоречивые результаты. Она начала его на второй строчке рейтинга WTA, прямо за Сереной Уильямс после более успешного сезона-2014. Она мощно начала год, завоевав первый в своей карьере трофей на турнире в Брисбене. Потом она неплохо выступила на Australian Open, однако потом у ней начался спад в игре, который продолжался вплоть до начала грунтового сезона, когда она вновь показала всю свою силу. Хотя она не смогла защищить титул на «Ролан Гаррос», 2015 год принёс ей победу на турнире в Риме, которая стала 11-й в ей карьере.

Однако после этого Шарапову начали преследовать травмы, из-за которых она была вынуждена сняться с нескольких турниров перед Уимблдоном, где она кстати проиграла Серене Уильямс в полуфинале в 17-й раз в своей карьере. После этого тяжёлого поражения она снялась со всех хардовых летних турниров, включая US Open, из-за травмы правой ноги. После всего этого россиянка завершила год на четвёртой строчке, уступив чешке Петре Квитовой в полуфинале Итогового чемпионата WTA.

2015 год был далеко не лучшим в карьере Марии Шараповой, она одержала всего две крупные победы, но при этом потерпела ряд поражений, снялась со многих турниров и получила три небольшие травмы, хотя после победы в Брисбене начало сезона было весьма многообещающим.

Возможно, её камбэк будет больше похож на возвращение 2014 года.

В 2014 году Мария Шарапова вернулась в Тур после пропуска шести месяцев из-за серьёзной травмы плеча, которая к тому же выбила её из Топ-10 рейтинга. В первой части сезона россиянка успешно преодолевала первые несколько раундов турниров, однако никак не могла дойти до четвертьфинала, поскольку постоянно встречалась с Сереной Уильямс.

Жительница Флориды смогла добиться успеха только во время глиняного сезона, который принёс ей трофеи на турнирах в Штутгарте и Мадриде, а также вторую в карьере победу на «Ролан Гаррос».

Однако ей не удалось показывать стабильные результаты. После этого Шараповой удалось дойти только до полуфинала на соревнованиях Western & Southern Open.