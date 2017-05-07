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https://sport.mail.ru/news/tennis/29670601/
7 мая 2017, 13:21 | Теннис | GoTennis.ru

Стефано Травалиа стал чемпионом «Челленджера» в Остраве

208-я ракетка мира, итальянский теннисист Стефано Травалиа, в финале турнира категории «Челленджер» в чешском городе Остраве взял верх над своим соотечественником Марко Чеккинато, занимающим 151-е место мирового рейтинга, — 6/2, 3/6, 6/4.

208-я ракетка мира итальянский теннисист <span class=error>Стефано</span> <span class=error>Травалиа</span> в финале турнира категории Челленджер в чешском городе <span class=error>Остраве</span> взял верх над своим соотечественником Марко Чеккинато занимающим 151-е место мирового рейтинга — 6/2 3/6 6/4. Увеличить
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За 1 час 51 минуту матча Стефано сделал три эйса и четыре брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Марко выполнил две подачи навылет и реализовал два брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

Этот титул стал для Травалиа первым на «Челленджерах» в сезоне, принеся ему €9,200 призовых и 90 рейтинговых очков.
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