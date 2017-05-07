Стефано Травалиа стал чемпионом «Челленджера» в Остраве

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За 1 час 51 минуту матча Стефано сделал три эйса и четыре брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Марко выполнил две подачи навылет и реализовал два брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

Этот титул стал для Травалиа первым на «Челленджерах» в сезоне, принеся ему €9,200 призовых и 90 рейтинговых очков.