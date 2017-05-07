Стефано Травалиа стал чемпионом «Челленджера» в Остраве
208-я ракетка мира, итальянский теннисист Стефано Травалиа, в финале турнира категории «Челленджер» в чешском городе Остраве взял верх над своим соотечественником Марко Чеккинато, занимающим 151-е место мирового рейтинга, — 6/2, 3/6, 6/4.
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За 1 час 51 минуту матча Стефано сделал три эйса и четыре брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Марко выполнил две подачи навылет и реализовал два
Этот титул стал для Травалиа первым на «Челленджерах» в сезоне, принеся ему €9,200 призовых и 90 рейтинговых очков.
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