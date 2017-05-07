Илие Настасе не получил аккредитацию на «Ролан Гаррос»
Организаторы Открытого чемпионата Франции, который пройдёт с с 23 мая по 10 июня, отказались предоставлять аккредитацию капитану сборной Румынии в «Кубке Федерации» Илие Настасе
из-за его поведения во время матча команд Великобритании и Румынии. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
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