Илие Настасе не получил аккредитацию на «Ролан Гаррос»

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Напомним, во время матча плей-офф «Кубка Федерации» Настасе позволил себе оскорбления в адрес игроков и капитана сборной Великобритании, в связи с чем он был выведен из зала, а впоследствии дисквалифицирован.