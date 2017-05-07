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7 мая 2017, 1:07 | Теннис | GoTennis.ru

Илие Настасе не получил аккредитацию на «Ролан Гаррос»

Организаторы Открытого чемпионата Франции, который пройдёт с с 23 мая по 10 июня, отказались предоставлять аккредитацию капитану сборной Румынии в «Кубке Федерации» Илие Настасе из-за его поведения во время матча команд Великобритании и Румынии. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Организаторы Открытого чемпионата Франции который пройдёт с с 23 мая по 10 июня отказались предоставлять аккредитацию капитану сборной Румынии в Кубке Федерации <span class=error>Илие</span> <span class=error>Настасе</span> <nobr>из-за </nobr>его поведения во время матча команд Великобритании и Румынии. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> соревнований. Увеличить
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Напомним, во время матча плей-офф «Кубка Федерации» Настасе позволил себе оскорбления в адрес игроков и капитана сборной Великобритании, в связи с чем он был выведен из зала, а впоследствии дисквалифицирован.
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