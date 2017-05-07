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7 мая 2017, 0:57 | Теннис | GoTennis.ru

Кристина МакХэйл завершила борьбу на турнире в Мадриде

45-я ракетка мира, американка Кристина МакХэйл, проиграла испанке Ларе Арруабаррене, занимающей 62-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/7 (1), 2/6 на старте турнира в Мадриде.

45-я ракетка мира американка Кристина МакХэйл проиграла испанке Ларе Арруабаррене занимающей 62-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/4 6/7 (1) 2/6 на старте турнира в Мадриде. Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 24 минуты. За это время 24-летняя МакХэйл сделала шесть эйсов, пять раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её 25-летняя соперница трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала пять брейков. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Арруабаррена сыграет с победительницей матча между чешками Барборой Стрыковой и Люси Шафаржовой.
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