Кристина МакХэйл завершила борьбу на турнире в Мадриде

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Матч продолжался 2 часа 24 минуты. За это время 24-летняя МакХэйл сделала шесть эйсов, пять раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её 25-летняя соперница трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала пять брейков. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Арруабаррена сыграет с победительницей матча между чешками Барборой Стрыковой и Люси Шафаржовой.