Кристина МакХэйл завершила борьбу на турнире в Мадриде
45-я ракетка мира, американка Кристина МакХэйл, проиграла испанке Ларе Арруабаррене, занимающей 62-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/7 (1), 2/6 на старте турнира в Мадриде.
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Матч продолжался 2 часа 24 минуты. За это время 24-летняя МакХэйл сделала шесть эйсов, пять раз ошиблась при подаче и реализовала четыре
Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Арруабаррена сыграет с победительницей матча между чешками Барборой Стрыковой и Люси Шафаржовой.
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