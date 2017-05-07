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7 мая 2017, 0:29 | Теннис | GoTennis.ru

Анастасия Павлюченкова заняла восьмую строчку в списке теннисисток, завоевавших не менее десяти титулов

Победительница турнира в Рабате Анастасия Павлюченкова вошла в число теннисисток, завоевавших как минимум десять трофеев на турнирах. Она занимает восьмую строчку рейтинга, на которой также расположилась Анастасия Мыскина.

Победительница турнира в <span class=error>Рабате</span> Анастасия Павлюченкова вошла в число теннисисток завоевавших как минимум десять трофеев на турнирах. Она занимает восьмую строчку рейтинга на которой также расположилась Анастасия <span class=error>Мыскина</span>. Увеличить
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Пятое и шестое места делят Динара Сафина и Вера Звонарёва, к активе которых по 12 трофеев. На один больше у Надежды Петровой. На третьем месте расположилась Елена Дементьева (16 титулов, на втором — Светлана Кузнецова (17 трофеев), на первом — Мария Шарапова (35 побед).
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Анастасия Павлюченкова заняла восьмую строчку в списке теннисисток, завоевавших не менее десяти титулов

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