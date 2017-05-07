Анастасия Павлюченкова заняла восьмую строчку в списке теннисисток, завоевавших не менее десяти титулов
Победительница турнира в Рабате Анастасия Павлюченкова вошла в число теннисисток, завоевавших как минимум десять трофеев на турнирах. Она занимает восьмую строчку рейтинга, на которой также расположилась Анастасия Мыскина.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Пятое и шестое места делят Динара Сафина и Вера Звонарёва, к активе которых по 12 трофеев. На один больше у Надежды Петровой. На третьем месте расположилась Елена Дементьева (16 титулов, на втором — Светлана Кузнецова (17 трофеев), на первом — Мария Шарапова (35 побед).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter