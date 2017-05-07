Эжени Бушар: Надеюсь, что мне предстоит поединок против Марии Шараповой в следующем круге
Канадка Эжени Бушар рассказала, что изменилось в её психологии и помогло ей одержать победу после предыдущих пяти поражений на старте соревнований.
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Видимо, что-то случилось...
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«Мне было очень тяжело, но это вполне нормальная ситуация как для тенниса, так и для жизни. Несмотря на постоянные проигрыши, я чувствовала, что обязана выигрывать, и это очень на меня давило. Но потом я подумала: я уже пять раз проигрывала в первом круге, мне нечего терять. Я поработала над своей психологией и перестала думать о том, как меня воспринимают со стороны. Сейчас я стараюсь вернуться на верный путь.
С кем бы мне хотелось сыграть в следующем круге? И Шарапова, и
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