Эжени Бушар: Надеюсь, что мне предстоит поединок против Марии Шараповой в следующем круге

«Мне было очень тяжело, но это вполне нормальная ситуация как для тенниса, так и для жизни. Несмотря на постоянные проигрыши, я чувствовала, что обязана выигрывать, и это очень на меня давило. Но потом я подумала: я уже пять раз проигрывала в первом круге, мне нечего терять. Я поработала над своей психологией и перестала думать о том, как меня воспринимают со стороны. Сейчас я стараюсь вернуться на верный путь.

С кем бы мне хотелось сыграть в следующем круге? И Шарапова, и Лючич-Барони демонстрируют очень агрессивный теннис. Надеюсь, что мне предстоит поединок против Марии, — приводит слова Бушар официальный сайт WTA.