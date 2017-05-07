Полин Парментье сыграет с Катержиной Синяковой на старте турнира в Мадриде
Стали известны результаты распределения победительниц квалификации в основной сетке турнира Mutua Madrid Open, который проходит в Мадриде.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Француженка Полин Парментье начнёт выступление с матча против чешки Катержины Синяковой, китаянка Чжен Сайсай сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, а её соотечественница Ван Цзян — с француженкой Каролин Гарсией.
Немка Андреа Петкович померится силами с такой же победительницей квалификации, француженкой Осеан Додин. Хорватка Донна Векич сразится с Юлией Путинцевой из Казахстана. Колумбийка Мариана
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter