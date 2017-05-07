Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29667983/
7 мая 2017, 0:02 | Теннис | GoTennis.ru

Полин Парментье сыграет с Катержиной Синяковой на старте турнира в Мадриде

Стали известны результаты распределения победительниц квалификации в основной сетке турнира Mutua Madrid Open, который проходит в Мадриде.

Стали известны результаты распределения победительниц квалификации в основной сетке турнира Mutua Madrid <span class=error>Open</span> который проходит в Мадриде. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Француженка Полин Парментье начнёт выступление с матча против чешки Катержины Синяковой, китаянка Чжен Сайсай сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, а её соотечественница Ван Цзян — с француженкой Каролин Гарсией.

Немка Андреа Петкович померится силами с такой же победительницей квалификации, француженкой Осеан Додин. Хорватка Донна Векич сразится с Юлией Путинцевой из Казахстана. Колумбийка Мариана Дуке-Марино поборется с немкой Юлией Гёргес, а шведка Йоханна Ларссон — с итальянкой Франческой Скьявоне.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Анастасия Павлюченкова заняла восьмую строчку в списке теннисисток, завоевавших не менее десяти титулов

Анастасия Павлюченкова заняла восьмую строчку в списке теннисисток, завоевавших не менее десяти титулов

Победительница турнира в Рабате Анастасия Павлюченкова вошла в число теннисисток, завоевавших как минимум десять трофеев на турнирах. Она занимает восьмую строчку рейтинга, на которой также расположилась Анастасия Мыскина.
Еще 7 новостей  Все новости
07 мая

Анастасия Павлюченкова заняла восьмую строчку в списке теннисисток, завоевавших не менее десяти титулов

Эжени Бушар: Надеюсь, что мне предстоит поединок против Марии Шараповой в следующем круге

Полин Парментье сыграет с Катержиной Синяковой на старте турнира в Мадриде