Полин Парментье сыграет с Катержиной Синяковой на старте турнира в Мадриде

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Француженка Полин Парментье начнёт выступление с матча против чешки Катержины Синяковой, китаянка Чжен Сайсай сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, а её соотечественница Ван Цзян — с француженкой Каролин Гарсией.