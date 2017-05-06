Мадрид. Екатерина Александрова взяла лишь три гейма в финале квалификации

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. За это время 22-летняя Александрова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала один брейк, а 31-летняя Парментье выполнила четыре эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Соперница Парментье в основной сетке соревнований Mutua Madrid Open станет известна позже.