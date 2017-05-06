Мадрид. Екатерина Александрова взяла лишь три гейма в финале квалификации
89-я ракетка мира, россиянка Екатерина Александрова, не справилась с француженкой Полин Парментье, занимающей 70-ю строчку рейтинга WTA, уступив со счётом 2/6, 1/6 в финале квалификации турнира в Мадриде.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. За это время 22-летняя Александрова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала один брейк, а 31-летняя Парментье выполнила четыре эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять
Соперница Парментье в основной сетке соревнований Mutua Madrid Open станет известна позже.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter