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https://sport.mail.ru/news/tennis/29667740/
6 мая 2017, 22:42 | Теннис | GoTennis.ru

Мадрид. Екатерина Александрова взяла лишь три гейма в финале квалификации

89-я ракетка мира, россиянка Екатерина Александрова, не справилась с француженкой Полин Парментье, занимающей 70-ю строчку рейтинга WTA, уступив со счётом 2/6, 1/6 в финале квалификации турнира в Мадриде.

89-я ракетка мира россиянка Екатерина <span class=error>Александрова</span> не справилась с француженкой Полин Парментье занимающей 70-ю строчку рейтинга WTA уступив со счётом 2/6 1/6 в финале квалификации турнира в Мадриде. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. За это время 22-летняя Александрова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала один брейк, а 31-летняя Парментье выполнила четыре эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Соперница Парментье в основной сетке соревнований Mutua Madrid Open станет известна позже.
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