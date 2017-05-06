Ализе Корне потерпела поражение от Эжени Бушар на соревнованиях в Мадриде

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Встреча длилась 2 часа 2 минуты. За это время 27-летняя Корне ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала четыре брейка, а 23-летняя Бушар выполнила один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов. Ранее счёт в личных встречах был 2:2.