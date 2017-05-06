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6 мая 2017, 22:27 | Теннис | GoTennis.ru

Ализе Корне потерпела поражение от Эжени Бушар на соревнованиях в Мадриде

43-я ракетка мира, француженка Ализе Корне, в трёх партиях уступила канадке Эжени Бушар, занимающей 60-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 6/4, 1/6 на старте турнира в Мадриде.

43-я ракетка мира француженка <span class=error>Ализе</span> Корне в трёх партиях уступила канадке <span class=error>Эжени</span> <span class=error>Бушар</span> занимающей 60-ю строчку рейтинга WTA со счётом 4/6 6/4 1/6 на старте турнира в Мадриде. Увеличить
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Встреча длилась 2 часа 2 минуты. За это время 27-летняя Корне ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала четыре брейка, а 23-летняя Бушар выполнила один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов. Ранее счёт в личных встречах был 2:2.

В следующем круге соревнований Mutua Madrid Open Бушар поборется либо с россиянкой Марией Шараповой, либо с хорваткой Мирьяной Лючич-Барони.
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