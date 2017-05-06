Мадрид. Елена Веснина проиграла Ирине-Камелии Бегу

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За 1 час 33 минуты матча 30-летняя Веснина сделала один эйс, трижды ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт, а 26-летняя Бегу четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала три брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу румынки.

Во втором раунде турнира Mutua Madrid Open Бегу сыграет либо с итальянкой Франческой Скьявоне, либо с одной из участниц квалификации.