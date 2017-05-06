Мадрид. Елена Веснина проиграла Ирине-Камелии Бегу
14-я ракетка мира, россиянка Елена Веснина, завершила выступление на турнире в Мадриде, уступив румынке
Ирине-Камелии Бегу, занимающей 29-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 4/6 на старте соревнований.
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За 1 час 33 минуты матча 30-летняя Веснина сделала один эйс, трижды ошиблась при подаче и реализовала один
Во втором раунде турнира Mutua Madrid Open Бегу сыграет либо с итальянкой Франческой Скьявоне, либо с одной из участниц квалификации.
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