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https://sport.mail.ru/news/tennis/29667347/
6 мая 2017, 21:25 | Теннис | GoTennis.ru

Мадрид. Елена Веснина проиграла Ирине-Камелии Бегу

14-я ракетка мира, россиянка Елена Веснина, завершила выступление на турнире в Мадриде, уступив румынке Ирине-Камелии Бегу, занимающей 29-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 4/6 на старте соревнований.

14-я ракетка мира россиянка Елена <span class=error>Веснина</span> завершила выступление на турнире в Мадриде уступив румынке <nobr>Ирине-Камелии</nobr> Бегу занимающей 29-ю строчку рейтинга WTA со счётом 4/6 4/6 на старте соревнований. Увеличить
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За 1 час 33 минуты матча 30-летняя Веснина сделала один эйс, трижды ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт, а 26-летняя Бегу четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала три брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу румынки.

Во втором раунде турнира Mutua Madrid Open Бегу сыграет либо с итальянкой Франческой Скьявоне, либо с одной из участниц квалификации.
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