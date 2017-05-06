Жиль Мюллер стал финалистом соревнований в Эшториле

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Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут. За это время 33-летний Мюллер сделал восемь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 30-летний Андерсон шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 2:2.