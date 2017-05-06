Жиль Мюллер стал финалистом соревнований в Эшториле
28-я ракетка мира, люксембуржец Жиль Мюллер, нанёс поражение южноафриканцу Кевину Андерсону, занимающему 66-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5, 6/4 в полуфинале турнира в Эшториле.
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Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут. За это время 33-летний Мюллер сделал восемь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три
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