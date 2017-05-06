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https://sport.mail.ru/news/tennis/29667256/
6 мая 2017, 21:16 | Теннис | GoTennis.ru

Жиль Мюллер стал финалистом соревнований в Эшториле

28-я ракетка мира, люксембуржец Жиль Мюллер, нанёс поражение южноафриканцу Кевину Андерсону, занимающему 66-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5, 6/4 в полуфинале турнира в Эшториле.

28-я ракетка мира люксембуржец <span class=error>Жиль</span> <span class=error>Мюллер</span> нанёс поражение <span class=error>южноафриканцу</span> <span class=error>Кевину</span> Андерсону занимающему 66-ю строчку рейтинга ATP со счётом 7/5 6/4 в полуфинале турнира в <span class=error>Эшториле</span>. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут. За это время 33-летний Мюллер сделал восемь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 30-летний Андерсон шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 2:2.

За главный трофей соревнований Millennium Estoril Open Мюллер поборется с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
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