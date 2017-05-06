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https://sport.mail.ru/news/tennis/29667179/
6 мая 2017, 20:55 | Теннис | GoTennis.ru

Михаил Южный продолжает борьбу за выход в основную сетку «Мастерса» в Мадриде

88-я ракетка мира, россиянин Михаил Южный, одолел испанца Роберто Карбальеса-Баэну, занимающего 127-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 6/3, 6/4 в полуфинале «Мастерса» в Мадриде.

88-я ракетка мира россиянин Михаил Южный одолел испанца <span class=error>Роберто</span> <nobr>Карбальеса-Баэну</nobr> занимающего 127-ю строчку рейтинга ATP со счётом 3/6 6/3 6/4 в полуфинале <span class=error>Мастерса</span> в Мадриде. Увеличить
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Встреча длилась 2 часа 5 минут. За это время 34-летний Южный ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал пять брейков, а его 24-летний оппонент выполнил три эйса, восемь раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

В финале квалификации турнира Mutua Madrid Open Южному предстоит поединок с бразильцем Томазом Беллуччи.
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