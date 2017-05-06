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6 мая 2017, 20:39 | Теннис | GoTennis.ru

Mutua Madrid Open. Анастасия Севастова одержала победу над Чжан Шуай

24-я ракетка мира, латвийка Анастасия Севастова, переиграла китаянку Чжан Шуай, занимающую 31-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/4 в первом раунде турнира в Мадриде.

24-я ракетка мира латвийка Анастасия Севастова переиграла китаянку <span class=error>Чжан</span> <span class=error>Шуай</span> занимающую 31-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/2 6/4 в первом раунде турнира в Мадриде. Увеличить
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За 59 минут матча 27-летняя Севастова сделала два эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов, а её 28-летняя соперница один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала четыре брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

Следующей соперницей Севастовой на соревнованиях Mutua Madrid Open будет чешка Каролина Плишкова.
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