Mutua Madrid Open. Анастасия Севастова одержала победу над Чжан Шуай

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За 59 минут матча 27-летняя Севастова сделала два эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов, а её 28-летняя соперница один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала четыре брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

Следующей соперницей Севастовой на соревнованиях Mutua Madrid Open будет чешка Каролина Плишкова.