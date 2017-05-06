Mutua Madrid Open. Анастасия Севастова одержала победу над Чжан Шуай
24-я ракетка мира, латвийка Анастасия Севастова, переиграла китаянку Чжан Шуай, занимающую 31-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/4 в первом раунде турнира в Мадриде.
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За 59 минут матча 27-летняя Севастова сделала два эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала семь
Следующей соперницей Севастовой на соревнованиях Mutua Madrid Open будет чешка Каролина Плишкова.
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