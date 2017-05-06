Стамбул. Милош Раонич стал соперником Марина Чилича в финале турнира

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Матч продолжался 1 час 6 минут. За это время 26-летний Раонич сделал пять эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 31-летний Троицки трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 4:1 в пользу канадца.

В финале соревнований TEB BNP Paribas Istanbul Open Раонич померится силами с хорватом Марином Чиличем.