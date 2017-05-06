Стамбул. Милош Раонич стал соперником Марина Чилича в финале турнира
Шестая ракетка мира, канадец Милош Раонич, вышел в финал турнира в Стамбуле. В полуфинале он обыграл серба Виктора Троицки, занимающего 38-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/2, 6/3.
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Матч продолжался 1 час 6 минут. За это время 26-летний Раонич сделал пять эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал три
В финале соревнований TEB BNP Paribas Istanbul Open Раонич померится силами с хорватом Марином Чиличем.
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