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6 мая 2017, 20:38 | Теннис | GoTennis.ru

Стамбул. Милош Раонич стал соперником Марина Чилича в финале турнира

Шестая ракетка мира, канадец Милош Раонич, вышел в финал турнира в Стамбуле. В полуфинале он обыграл серба Виктора Троицки, занимающего 38-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/2, 6/3.

Шестая ракетка мира канадец <span class=error>Милош</span> <span class=error>Раонич</span> вышел в финал турнира в Стамбуле. В полуфинале он обыграл серба Виктора <span class=error>Троицки</span> занимающего 38-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/2 6/3. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 6 минут. За это время 26-летний Раонич сделал пять эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 31-летний Троицки трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 4:1 в пользу канадца.

В финале соревнований TEB BNP Paribas Istanbul Open Раонич померится силами с хорватом Марином Чиличем.
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