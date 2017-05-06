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https://sport.mail.ru/news/tennis/29666935/
6 мая 2017, 20:11 | Теннис | GoTennis.ru

Мэдисон Киз не справилась с Мисаки Дои на старте турнира в Мадриде

Десятая ракетка мира, американка Мэдисон Киз, проиграла японке Мисаки Дои, занимающей 52-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 6/4, 4/6 на старте соревнований в Мадриде.

Десятая ракетка мира американка <span class=error>Мэдисон</span> <span class=error>Киз</span> проиграла японке <span class=error>Мисаки</span> Дои занимающей 52-ю строчку рейтинга WTA со счётом 4/6 6/4 4/6 на старте соревнований в Мадриде. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут. За это время 22-летняя Киз сделала семь эйсов, 11 раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 26-летняя Дои один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала шесть брейков. Ранее счёт в личных встречах был 4:1 в пользу американки.

Во втором круге турнира Mutua Madrid Open Дои поборется либо с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, либо с одной из победительниц квалификации.
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