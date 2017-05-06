Мэдисон Киз не справилась с Мисаки Дои на старте турнира в Мадриде

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Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут. За это время 22-летняя Киз сделала семь эйсов, 11 раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 26-летняя Дои один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала шесть брейков. Ранее счёт в личных встречах был 4:1 в пользу американки.

Во втором круге турнира Mutua Madrid Open Дои поборется либо с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, либо с одной из победительниц квалификации.