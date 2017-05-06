Мэдисон Киз не справилась с Мисаки Дои на старте турнира в Мадриде
Десятая ракетка мира, американка Мэдисон Киз, проиграла японке Мисаки Дои, занимающей 52-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 6/4, 4/6 на старте соревнований в Мадриде.
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Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут. За это время 22-летняя Киз сделала семь эйсов, 11 раз ошиблась при подаче и реализовала пять
Во втором круге турнира Mutua Madrid Open Дои поборется либо с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, либо с одной из победительниц квалификации.
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