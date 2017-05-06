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6 мая 2017, 20:00 | Теннис | GoTennis.ru

Хён Чон не смог пробиться в финал соревнований в Мюнхене

78-я ракетка мира, представитель Южной Кореи Хён Чон, в трёх партиях проиграл аргентинцу Гвидо Пелье, занимающему 158-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 5/7, 4/6 в полуфинале турнира в Мюнхене.

78-я ракетка мира представитель Южной Кореи <span class=error>Хён</span> <span class=error>Чон</span> в трёх партиях проиграл аргентинцу <span class=error>Гвидо</span> <span class=error>Пелье</span> занимающему 158-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/4 5/7 4/6 в полуфинале турнира в Мюнхене. Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 39 минут. За это время теннисисты допустили по три двойные ошибки. При этом 20-летний Хён Чон сделал шесть эйсов и три брейка, а 26-летний Пелья девять раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

В финале соревнований BMW Open Пелья сразится с немцем Александром Зверевым.
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