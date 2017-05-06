Хён Чон не смог пробиться в финал соревнований в Мюнхене

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Матч продолжался 2 часа 39 минут. За это время теннисисты допустили по три двойные ошибки. При этом 20-летний Хён Чон сделал шесть эйсов и три брейка, а 26-летний Пелья девять раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

В финале соревнований BMW Open Пелья сразится с немцем Александром Зверевым.