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https://sport.mail.ru/news/tennis/29666789/
6 мая 2017, 19:41 | Теннис | Р-Спорт

Макарова проиграла Бертенс в первом круге теннисного турнира в Мадриде

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Россиянка Екатерина Макарова не смогла пробиться во второй раунд теннисного турнира в Мадриде, призовой фонд которого 5,4 миллиона долларов.

В субботу Макарова в первом круге проиграла голландке Кики Бертенс со счетом 1:6, 6:7 (4:7). Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты.

Следующей соперницей Бертенс будет победительница матча Гарбинье Мугуруса (Испания, 5-я сеяная) — Тимя Бащински (Швейцария).
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