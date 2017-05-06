Макарова проиграла Бертенс в первом круге теннисного турнира в Мадриде
МОСКВА, 6 мая —
Р-Спорт. Россиянка Екатерина Макарова не смогла пробиться во второй раунд теннисного турнира в Мадриде, призовой фонд которого 5,4 миллиона долларов.
В субботу Макарова в первом круге проиграла голландке Кики Бертенс со счетом 1:6, 6:7 (4:7). Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты.
Следующей соперницей Бертенс будет победительница матча Гарбинье Мугуруса (Испания, 5-я сеяная) — Тимя Бащински (Швейцария).
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