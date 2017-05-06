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6 мая 2017, 19:41 | Теннис | Р-Спорт

Донской проиграл Беллуччи в квалификации теннисного «Мастерса» в Мадриде

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Россиянин Евгений Донской проиграл бразильцу Томасу Беллуччи в квалификации теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде, призовой фонд которого превышает 5,4 миллиона евро.

В субботу Донской за 1 час 21 минуту уступил Беллуччи в первом раунде квалификации со счетом 6:7 (5:7), 2:6.

Следующим соперником бразильца будет победитель матча Михаил Южный (Россия) — Роберто Карбальес Баэна (Испания).
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