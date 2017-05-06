Донской проиграл Беллуччи в квалификации теннисного «Мастерса» в Мадриде

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Известный в прошлом полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Уэльса Райан Гиггз признался, что посещал психиатра, чтобы привыкнуть к жизни без футбола. Его слова приводит газета Mirror.