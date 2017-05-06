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6 мая 2017, 19:17 | Теннис | GoTennis.ru

Стамбул. Марин Чилич нанёс поражение Диего Шварцману в полуфинале

Восьмая ракетка мира, хорват Марин Чилич, одолел аргентинца Диего Шварцмана, занимающего 46-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/1, 7/6 (7) в полуфинале турнира в Стамбуле.

Восьмая ракетка мира хорват Марин <span class=error>Чилич</span> одолел аргентинца Диего Шварцмана занимающего 46-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/1 7/6 (7) в полуфинале турнира в Стамбуле. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время 28-летний Чилич сделал два эйса, пять раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 24-летний Шварцман ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал три брейка. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Соперником Чилича в финале соревнований TEB BNP Paribas Istanbul Open станет либо канадец Милош Раонич, либо серб Виктор Троицки.
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