Стамбул. Марин Чилич нанёс поражение Диего Шварцману в полуфинале
Восьмая ракетка мира, хорват Марин Чилич, одолел аргентинца Диего Шварцмана, занимающего 46-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/1, 7/6 (7) в полуфинале турнира в Стамбуле.
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Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время 28-летний Чилич сделал два эйса, пять раз ошибся при подаче и реализовал пять
Соперником Чилича в финале соревнований TEB BNP Paribas Istanbul Open станет либо канадец Милош Раонич, либо серб Виктор Троицки.
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