Стамбул. Марин Чилич нанёс поражение Диего Шварцману в полуфинале

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Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время 28-летний Чилич сделал два эйса, пять раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 24-летний Шварцман ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал три брейка. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Соперником Чилича в финале соревнований TEB BNP Paribas Istanbul Open станет либо канадец Милош Раонич, либо серб Виктор Троицки.