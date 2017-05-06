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https://sport.mail.ru/news/tennis/29666591/
6 мая 2017, 19:10 | Теннис | Чемпионат.com

Павлюченкова стала чемпионкой Рабата, завоевав третий титул в сезоне

Россиянка Анастасия Павлюченкова (1) стала чемпионкой турнира в Рабате (Марокко), в двух напряжённых сетах обыграв итальянку Франческу Скьявоне (WC) — 7:5, 7:5.

Россиянка Анастасия Павлюченкова (1) стала чемпионкой турнира в <span class=error>Рабате</span> (Марокко) в двух напряжённых сетах обыграв итальянку <span class=error>Франческу</span> Скьявоне (WC) — 7:5 7:5. Увеличить
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Продолжительность поединка составила 1 час 43 минуты. Анастасия выполнила 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 9.

На счету Франчески 4 эйса, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Для Павлюченковой этот титул стал 11-м в карьере и 3-м в нынешнем сезоне. Она выиграла второй турнир подряд. Её предыдущим соревнованием был Монтеррей, где она стала чемпионкой уже в четвёртый раз.

Отметим, что Скьявоне тоже победила на предыдущем турнире, в котором принимала участие — в Рабате.
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