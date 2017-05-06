Павлюченкова стала чемпионкой Рабата, завоевав третий титул в сезоне

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Продолжительность поединка составила 1 час 43 минуты. Анастасия выполнила 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 9.

На счету Франчески 4 эйса, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Для Павлюченковой этот титул стал 11-м в карьере и 3-м в нынешнем сезоне. Она выиграла второй турнир подряд. Её предыдущим соревнованием был Монтеррей, где она стала чемпионкой уже в четвёртый раз.

Отметим, что Скьявоне тоже победила на предыдущем турнире, в котором принимала участие — в Рабате.