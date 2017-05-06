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6 мая 2017, 18:59 | Теннис | УНИАН

Украинка Леся Цуренко уступила третьей ракетке мира Каролине Плишковой в Мадриде

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла выйти во второй раунд престижного турнира WTA Premier Mandatory Mutua Madrid.

<span class=error>Цуренко</span> не сумела преодолеть барьер первого раунда уступив чешке в трех сетах. Увеличить
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В стартовом матче киевлянка за 2 часа 10 минут уступила третьей ракетке мира Каролине Плишковой из Чехии: 6−7 (5), 6−2, 2−6, сообщает официальный сайт WTA.

В первом сете Цуренко уступала 2−5, затем сумела сравнять счет, но на тай-брейке Плишкова оказалась удачливее. Украинка уверенно провела вторую партию: 6−2, но решающий сет остался за представительницей Чехии.

Леся Цуренко и Элина Свитолина — единственные представительницы Украины, попавшие в основную сетку турнира. Свитолина проведет матч первого раунда позднее.

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