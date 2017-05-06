Украинка Леся Цуренко уступила третьей ракетке мира Каролине Плишковой в Мадриде
Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла выйти во второй раунд престижного турнира WTA Premier Mandatory Mutua Madrid.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В стартовом матче киевлянка за 2 часа 10 минут уступила третьей ракетке мира Каролине Плишковой из Чехии: 6−7 (5), 6−2, 2−6, сообщает официальный сайт WTA.
В первом сете Цуренко уступала 2−5, затем сумела сравнять счет, но на
Леся Цуренко и Элина Свитолина — единственные представительницы Украины, попавшие в основную сетку турнира. Свитолина проведет матч первого раунда позднее.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter