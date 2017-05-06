Кукушкин с победы стартовал в квалификации «Мастерса» в Мадриде

В стартовом матче Кукушкин, занимающий 77-е место в рейтинге АТР, в трех сетах переиграл 576-ю ракетку мира Даниэля Муньос де ла Наву из Испании 7:6, 3:6, 6:4. Следующим соперником Кукушкина будет представитель Хорватии Борна Чорич (54). Победитель игры выйдет в основную сетку турнира.