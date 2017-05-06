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6 мая 2017, 18:53 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Кузнецов вышел в финал квалификации «Мастерса» в Мадриде

76-я ракетка мира, россиянин Андрей Кузнецов, обыграл норвежца Каспера Рууда, занимающего 118-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/4 в полуфинале квалификации «Мастерса» в Мадриде.

76-я ракетка мира россиянин Андрей Кузнецов обыграл норвежца <span class=error>Каспера</span> <span class=error>Рууда</span> занимающего 118-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/4 6/4 в полуфинале квалификации <span class=error>Мастерса</span> в Мадриде. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. За это время 26-летний Кузнецов сделал семь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойта, а его 18-летний оппонент дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка. Это была первая официальная встреча спортсменов.

В финале квалификации турнира Mutua Madrid Open Кузнецов сразится со словаком Лукашем Лацко.
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