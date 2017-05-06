Экс-первая ракетка мира Илие Настасе не будет аккредитован на «Ролан Гаррос»

Настасе ранее был временно отстранен Международной федерацией тенниса (ITF) от Кубка Федерации за оскорбления британской теннисистки Йоханны Конты, капитана сборной Великобритании Энн Кеотавонг и судей. Также сообщалось, что ITF начала расследование в отношении Настасе за расистский комментарий в адрес американской теннисистки Серены Уильямс.

«В соответствии с решением ITF о дисквалификации, Настасе не будет аккредитован на «Ролан Гаррос», — говорится в сообщении.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 22 мая по 11 июня в Париже.