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6 мая 2017, 18:48 | Теннис | Р-Спорт

Экс-первая ракетка мира Илие Настасе не будет аккредитован на «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Экс-первая ракетка мира и капитан сборной Румынии Илие Настасе не получит аккредитацию на Открытый чемпионат Франции, сообщается в официальном микроблоге Французской федерации тенниса в Twitter.

Настасе ранее был временно отстранен Международной федерацией тенниса (ITF) от Кубка Федерации за оскорбления британской теннисистки Йоханны Конты, капитана сборной Великобритании Энн Кеотавонг и судей. Также сообщалось, что ITF начала расследование в отношении Настасе за расистский комментарий в адрес американской теннисистки Серены Уильямс.

«В соответствии с решением ITF о дисквалификации, Настасе не будет аккредитован на «Ролан Гаррос», — говорится в сообщении.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 22 мая по 11 июня в Париже.
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