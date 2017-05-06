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https://sport.mail.ru/news/tennis/29665947/
6 мая 2017, 17:34 | Теннис | GoTennis.ru

Мадрид. Каролина Плишкова взяла верх над Лесей Цуренко

Третья ракетка мира, чешка Каролина Плишкова, в трёх сетах обыграла украинку Лесю Цуренко, занимающую 44-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/6 (5), 2/6, 6/2 на старте турнира в Мадриде.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время теннисистки реализовали по пять брейк-пойнтов. При этом 25-летняя Плишкова сделала пять эйсов и четыре раза ошиблась при подаче, а 27-летняя Цуренко дважды подала навылет и допустила восемь двойных ошибок. Ранее счёт в личных встречах был 2:2.

Во втором круге соревнований Mutua Madrid Open Плишкова сыграет с победительницей матча между китаянкой Чжан Шуай и латвийкой Анастасией Севастовой.
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