Мадрид. Каролина Плишкова взяла верх над Лесей Цуренко

Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время теннисистки реализовали по пять брейк-пойнтов. При этом 25-летняя Плишкова сделала пять эйсов и четыре раза ошиблась при подаче, а 27-летняя Цуренко дважды подала навылет и допустила восемь двойных ошибок. Ранее счёт в личных встречах был 2:2.

Во втором круге соревнований Mutua Madrid Open Плишкова сыграет с победительницей матча между китаянкой Чжан Шуай и латвийкой Анастасией Севастовой.