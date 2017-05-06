Александр Зверев сыграет в финале турнира BMW Open

За 1 час 34 минуты матча Александр сделал девять эйсов и три брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Роберто реализовал один брейк-пойнт, допустив две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:1 в пользу испанца.

В финале соревнований BMW Open Зверев сыграет с победителем матча между корейцем Хёном Чоном и аргентинцем Гвидо Пельей.