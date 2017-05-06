Александр Зверев сыграет в финале турнира BMW Open
20-я ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, в полуфинале турнира в Мюнхене оказался сильнее испанца Роберто
Баутисты-Агуста, занимающего 18-е место мировой классификации, — 7/5, 7/5.
За 1 час 34 минуты матча Александр сделал девять эйсов и три брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Роберто реализовал один
В финале соревнований BMW Open Зверев сыграет с победителем матча между корейцем Хёном Чоном и аргентинцем Гвидо Пельей.
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