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6 мая 2017, 16:49 | Теннис | GoTennis.ru

Александр Зверев сыграет в финале турнира BMW Open

20-я ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, в полуфинале турнира в Мюнхене оказался сильнее испанца Роберто Баутисты-Агуста, занимающего 18-е место мировой классификации, — 7/5, 7/5.

За 1 час 34 минуты матча Александр сделал девять эйсов и три брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Роберто реализовал один брейк-пойнт, допустив две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:1 в пользу испанца.

В финале соревнований BMW Open Зверев сыграет с победителем матча между корейцем Хёном Чоном и аргентинцем Гвидо Пельей.
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