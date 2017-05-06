Евгения Родина за 59 минут уступила в квалификации «Премьера» в Мадриде

За 59 минут матча Евгения сделала один брейк, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как китайская спортсменка восеь раз подала навылет, сделала один брейк и допустила одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппоненток стал 4:0 в пользу Ван.

В финальном раунде квалификации соревнований Mutua Madrid Open Цзян встретится со шведкой Йоханной Ларссон.