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https://sport.mail.ru/news/tennis/29665476/
6 мая 2017, 16:13 | Теннис | GoTennis.ru

Евгения Родина за 59 минут уступила в квалификации «Премьера» в Мадриде

78-я ракетка мира, российская теннисистка Евгения Родина, во втором круге квалификации турнира в Мадриде уступила китаянка Цзян Ван, находящейся на 57-м месте мирового рейтинга, — 2/6, 2/6.

За 59 минут матча Евгения сделала один брейк, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как китайская спортсменка восеь раз подала навылет, сделала один брейк и допустила одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппоненток стал 4:0 в пользу Ван.

В финальном раунде квалификации соревнований Mutua Madrid Open Цзян встретится со шведкой Йоханной Ларссон.
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