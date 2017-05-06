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https://sport.mail.ru/news/tennis/29665381/
6 мая 2017, 15:55 | Теннис | GoTennis.ru

Мона Бартель стала чемпионкой турнира в Праге

82-я ракетка мира, немецкая теннисистка Мона Бартель, в финале турнира в Праге (Чехия) победила хозяйку кортов Кристину Плишкову, занимающую 58-е место мирового рейтинга, — 2/6, 7/5, 6/2.

За 1 час 55 минут матча Мона сделала восемь эйсов, шесть брейков и десять раз ошиблась при подаче. Тогда как Кристина выполнила девять подач навылет и реализовала пять брейк-пойнтов, допустив две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:1 в пользу немки.

Титул соревнований J&T Banka Prague Open стал для Бартель первым в текущем сезоне и четвёртым в карьере, принеся ей $43,000 призовых и 280 очков рейтинга.
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