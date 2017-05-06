Мона Бартель стала чемпионкой турнира в Праге

За 1 час 55 минут матча Мона сделала восемь эйсов, шесть брейков и десять раз ошиблась при подаче. Тогда как Кристина выполнила девять подач навылет и реализовала пять брейк-пойнтов, допустив две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:1 в пользу немки.

Титул соревнований J&T Banka Prague Open стал для Бартель первым в текущем сезоне и четвёртым в карьере, принеся ей $43,000 призовых и 280 очков рейтинга.