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https://sport.mail.ru/news/tennis/29665380/
6 мая 2017, 15:55 | Теннис | GoTennis.ru

Мадрид. Алла Кудрявцева уступила Марии Саккари

168-я ракетка мира, российская теннисистка Алла Кудрявцева, на старте квалификации «Премьера» в Мадриде проиграла гречанке Марии Саккари, занимающей 95-е место мировой классификации, — 1/6, 6/2, 4/6.

За 2 часа 3 минуты Алла сделала один эйс и пять брейков, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Мария совершила четыре подачи навылет, взяла шесть подач навылет и допустила одну двойную ошибку. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Саккари сыграет с немкой Андреа Петкович.
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