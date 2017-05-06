Мадрид. Алла Кудрявцева уступила Марии Саккари

За 2 часа 3 минуты Алла сделала один эйс и пять брейков, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Мария совершила четыре подачи навылет, взяла шесть подач навылет и допустила одну двойную ошибку. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Саккари сыграет с немкой Андреа Петкович.