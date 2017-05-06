Мадрид. Алла Кудрявцева уступила Марии Саккари
168-я ракетка мира, российская теннисистка Алла Кудрявцева, на старте квалификации «Премьера» в Мадриде проиграла гречанке Марии Саккари, занимающей 95-е место мировой классификации, — 1/6, 6/2, 4/6.
За 2 часа 3 минуты Алла сделала один эйс и пять брейков, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Мария совершила четыре подачи навылет, взяла шесть подач навылет и допустила одну двойную ошибку. Прежде оппонентки не встречались.
Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Саккари сыграет с немкой Андреа Петкович.
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