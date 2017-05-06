Шарапова в Мадриде. Продолжение следует?
В субботу в Мадриде стартовал супертурнир Mutua Madrid Open. Он станет вторым для отбывшей дисквалификацию Марии Шараповой.
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Видимо, что-то случилось...
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Женский турнир в столице Испании делит неделю с мужским «Мастерсом» и сам имеет категорию Premier Mandatory. То есть является обязательным для участия всех элитных теннисисток. Для того, чтобы пропустить его, нужна действительно веская причина. Таковая нашлась у Агнешки Радванской. Полька снялась и с этих состязаний, и со следующих в Риме
Отказ Радванской получился весьма эффектным, поскольку озвучен был через пару часов после жеребьевки. И организатором в соответствии с правилами WTA пришлось перекраивать уже сверстанную сетку. В результате этих перестановок отменилось дерби Анастасии Павлюченковой и Марии Шараповой. Первая получила в соперницы Сорану Кирстю, а последняя — Мирьяну
Но и опытнейшая хорватка в этом сезоне хороша. Вслед за сенсационным полуфиналом Australian Open она сыграла и в четвертьфинале в Майами, после чего вошла в четверку сильнейших на зеленом грунте в Чарльстоне. В Штутгарте
Единственную очную встречу, состоявшуюся, кстати, тоже на грунте, на Roland Garros-2011 россиянка у хорватки выиграла, отдав всего три гейма — 6:3, 6:0. Но тогда
Перед мадридским турниром, как обычно, было много разговоров о справедливости предоставления россиянке, отбывшей дисквалификацию за допинг, wild card. Даже владелец турнира бывший теннисист Ион Цириак заявил, что был против того, чтобы давать Шараповой специальное приглашение, но такие вопросы, мол, решает не он.
Зато генеральный директор турнира Жерар Цобиан посвятил Марии большую часть своего интервью в El Pais. Он не скупился на комплименты в адрес пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», ее игры и достижений. А подытожил все это красивой фразой о том, что «Шарапова не должна стоять в конце очереди и доказывать, что умеет играть». «А те, кто не хочет наслаждаться ее теннисом, — добавил он, — вовсе не обязаны приходить на ее матчи».
Полагаю, он уверен, что таких окажется немного. Турнир в Штутгарте, где Мария дошла до полуфинала, наглядно продемонстрировал, что ее
Чего ждать от самой Марии на корте? На турнире в Штутгарте она продемонстрировала чемпионскую игру, заслужив множество лестных отзывов. Теперь будет интересно посмотреть, как она проявит себя на более «длинной дистанции», в устаканившемя турнирном графике, набирая игровую практику. Штутгарт во многом был для Шараповой эмоциональным праздником. За ним должны последовать трудовые будни. Хотя с турниром в Мадриде у россиянки должны быть связаны приятные воспоминания. Она выигрывала его в 2014 году, за несколько недель до того, как праздновать второй успех в Париже.
В случае победы над
Впрочем, как показал турнир в Штутгарте и отнюдь не холодное рукопожатие Шараповой с Младенович, во всех подобные разговорах теннисистки сильны исключительно на расстоянии, а при личном взаимодействии никакой критики в адрес россиянки пока никто себе не позволял.
Едва ли Марию сильно расстроили слова Бушар. Она даже уже сказала, что намного выше этого. Едва ли ей потребуется искать в высазываниях канадки дополнительную мотивацию, если их встреча во втором круге все же состоится, но и упускать возможность поставить на место выскочку, которая
К тому же, есть среди теннисисток и те, кто рад долгожданной встрече с Шараповой.
Россиянка Наталья Вихлянцева, уже входящая в первую сотню рейтинга, к примеру, выложила в своем Инстаграме фото со знаменитой соотвественницей и подписью «Наконец-то я сфотографировалась со своим кумиром Марией Шараповой. У меня даже был розовый телефон с ее автографом и все платья».
Из Штутгарта в Мадрид Шарапова прибыла заранее и в прекрасном настроении. Кроме тренировок, она гуляла по испанской столице и публиковала забавные снимки в соцсетях. В четверг она вместе с 15 другими изветными теннисистами приняла участие в
Болгарин, кстати, мужскую часть показательных состязаний выиграл. А вот Шарапова, прилично наошибавшись, проиграла стартовый матч в формате чемпионского
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