Шарапова в Мадриде. Продолжение следует?

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Женский турнир в столице Испании делит неделю с мужским «Мастерсом» и сам имеет категорию Premier Mandatory. То есть является обязательным для участия всех элитных теннисисток. Для того, чтобы пропустить его, нужна действительно веская причина. Таковая нашлась у Агнешки Радванской. Полька снялась и с этих состязаний, и со следующих в Риме из-за травмы стопы, чтобы дать себе возможность подготовиться и сыграть на Roland Garros.

Отказ Радванской получился весьма эффектным, поскольку озвучен был через пару часов после жеребьевки. И организатором в соответствии с правилами WTA пришлось перекраивать уже сверстанную сетку. В результате этих перестановок отменилось дерби Анастасии Павлюченковой и Марии Шараповой. Первая получила в соперницы Сорану Кирстю, а последняя — Мирьяну Лучич-Барони. Пожалуй, для возвращающейся после 15-месячного отсутствия суперзвезды это более подходящий вариант. Встретиться с разыгравшейся соотечественницей лучше попозже.

Но и опытнейшая хорватка в этом сезоне хороша. Вслед за сенсационным полуфиналом Australian Open она сыграла и в четвертьфинале в Майами, после чего вошла в четверку сильнейших на зеленом грунте в Чарльстоне. В Штутгарте Лучич-Барони проиграла в первом круге, но кому? Кристине Младенович, которой позже уступила и сама Шарапова.

Единственную очную встречу, состоявшуюся, кстати, тоже на грунте, на Roland Garros-2011 россиянка у хорватки выиграла, отдав всего три гейма — 6:3, 6:0. Но тогда Лучич-Барони была совсем не та, что сейчас.

Перед мадридским турниром, как обычно, было много разговоров о справедливости предоставления россиянке, отбывшей дисквалификацию за допинг, wild card. Даже владелец турнира бывший теннисист Ион Цириак заявил, что был против того, чтобы давать Шараповой специальное приглашение, но такие вопросы, мол, решает не он.

Зато генеральный директор турнира Жерар Цобиан посвятил Марии большую часть своего интервью в El Pais. Он не скупился на комплименты в адрес пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», ее игры и достижений. А подытожил все это красивой фразой о том, что «Шарапова не должна стоять в конце очереди и доказывать, что умеет играть». «А те, кто не хочет наслаждаться ее теннисом, — добавил он, — вовсе не обязаны приходить на ее матчи».

Полагаю, он уверен, что таких окажется немного. Турнир в Штутгарте, где Мария дошла до полуфинала, наглядно продемонстрировал, что ее по-прежнему очень хотят видеть зрители. В Мадриде же, в отличие от Штутгарта, могут выбирать, куда именно воткнуть гвоздь программы, то есть на какой день и время поставить матч Шараповой. В первый игровой день россиянка не выступает. Видимо, организаторы приберегли ее поединок на воскресенье.

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Чего ждать от самой Марии на корте? На турнире в Штутгарте она продемонстрировала чемпионскую игру, заслужив множество лестных отзывов. Теперь будет интересно посмотреть, как она проявит себя на более «длинной дистанции», в устаканившемя турнирном графике, набирая игровую практику. Штутгарт во многом был для Шараповой эмоциональным праздником. За ним должны последовать трудовые будни. Хотя с турниром в Мадриде у россиянки должны быть связаны приятные воспоминания. Она выигрывала его в 2014 году, за несколько недель до того, как праздновать второй успех в Париже.

В случае победы над Лучич-Барони, Шарапова выйдет на кого-то из пары Эжени Бушар — Ализе Корне. Они обе в день возвращения Марии в тур крайне негативно и категорично высказывались о ней и приглашении ее на турниры. А канадка и вовсе заявила, что такие обманщицы вообще должны никогда возвращаться в спорт и что Шарапова больше никогда не будет для нее примером.

Впрочем, как показал турнир в Штутгарте и отнюдь не холодное рукопожатие Шараповой с Младенович, во всех подобные разговорах теннисистки сильны исключительно на расстоянии, а при личном взаимодействии никакой критики в адрес россиянки пока никто себе не позволял.

Едва ли Марию сильно расстроили слова Бушар. Она даже уже сказала, что намного выше этого. Едва ли ей потребуется искать в высазываниях канадки дополнительную мотивацию, если их встреча во втором круге все же состоится, но и упускать возможность поставить на место выскочку, которая когда-то носила наряды из ее коллекции, Марии тоже не стоит.

К тому же, есть среди теннисисток и те, кто рад долгожданной встрече с Шараповой.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:56.99074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTtrxgZh6Uy/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Finally I took a picture with my idol @mariasharapova ????? I even had pink Motorola with autograph and all dresses?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Natalia Vikhlyantseva (@nataliavikhlyantseva) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-05T14:21:03+00:00">May 5, 2017 at 7:21am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Россиянка Наталья Вихлянцева, уже входящая в первую сотню рейтинга, к примеру, выложила в своем Инстаграме фото со знаменитой соотвественницей и подписью «Наконец-то я сфотографировалась со своим кумиром Марией Шараповой. У меня даже был розовый телефон с ее автографом и все платья».

Из Штутгарта в Мадрид Шарапова прибыла заранее и в прекрасном настроении. Кроме тренировок, она гуляла по испанской столице и публиковала забавные снимки в соцсетях. В четверг она вместе с 15 другими изветными теннисистами приняла участие в шоу-турнире, во время которого любезничала с экс-бойфрендом Григором Димитровым на трибуне, где все игроки сидели вместе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Caption, anyone? <a href="https://twitter.com/MariaSharapova">@MariaSharapova</a> & <a href="https://twitter.com/GrigorDimitrov">@GrigorDimitrov</a> in Madrid tonight <a href="https://t.co/pDXJaAWyX3">pic.twitter.com/pDXJaAWyX3</a></p>— Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) <a href="https://twitter.com/JJlovesTennis/status/860194725298569218">4 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>