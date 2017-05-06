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https://sport.mail.ru/news/tennis/29664636/
6 мая 2017, 13:55 | Теннис | GoTennis.ru

Мадрид. Дарья Касаткина в трёх сетах проиграла Роберте Винчи

28-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина, на старте турнира в Мадриде потерпела поражение от итальянки Роберты Винчи, занимающей 36-е место мировой классификации, — 1/6, 6/1, 1/6.

За 1 час 19 минут матча Дарья сделала два брейка и один раз ошиблась при подаче. Тогда как Роберт трижды подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:1 в пользу россиянки.

Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Винчи выступит либо против чешки Кристины Плишковой, либо против румынки Симоны Халеп.
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