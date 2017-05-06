Мадрид. Дарья Касаткина в трёх сетах проиграла Роберте Винчи

За 1 час 19 минут матча Дарья сделала два брейка и один раз ошиблась при подаче. Тогда как Роберт трижды подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:1 в пользу россиянки.

Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Винчи выступит либо против чешки Кристины Плишковой, либо против румынки Симоны Халеп.