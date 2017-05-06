Мадрид. Дарья Касаткина в трёх сетах проиграла Роберте Винчи
28-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина, на старте турнира в Мадриде потерпела поражение от итальянки Роберты Винчи, занимающей 36-е место мировой классификации, — 1/6, 6/1, 1/6.
За 1 час 19 минут матча Дарья сделала два брейка и один раз ошиблась при подаче. Тогда как Роберт трижды подала навылет и реализовала четыре
Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Винчи выступит либо против чешки Кристины Плишковой, либо против румынки Симоны Халеп.
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