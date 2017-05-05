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https://sport.mail.ru/news/tennis/29660988/
5 мая 2017, 22:18 | Теннис | GoTennis.ru

Бабош и Главацкова выиграли парные соревнования в Рабате

Венгерская теннисистка Тимеа Бабош и чешка Андреа Главацкова в финале парного турнира в марокканском городе Рабат взяли верх над сербкой Ниной Стоянович и представительницей Бельгии Мариной Заневской — 2/6, 6/3, 10:5.

Спортсменки провели на корте 1 час 21 минуту, за которые Тимеа и Андреа сделали один эйс и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Нина и Марина выполнили одну подачу навылет и реализовали пять брейк-пойнтов, допустив три двойные ошибки.

Этот титул стал первым в сезоне для Бабош и Главацковой, принеся им $12,300 призовых и 280 очков рейтинга.
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