Бабош и Главацкова выиграли парные соревнования в Рабате

Спортсменки провели на корте 1 час 21 минуту, за которые Тимеа и Андреа сделали один эйс и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Нина и Марина выполнили одну подачу навылет и реализовали пять брейк-пойнтов, допустив три двойные ошибки.

Этот титул стал первым в сезоне для Бабош и Главацковой, принеся им $12,300 призовых и 280 очков рейтинга.