Франческа Скьявоне стала финалисткой соревнований в Рабате

За 2 часа 1 минуту встречи Франческа сделала два эйса, шесть брейков и трижды ошибалась на подаче. Тогда как Варвара выполнила две подачи навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппоненток стал равным — 2:2.

В решающем поединке соревнований Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem Скьявоне выступит против россиянки Анастасии Павлюченковой.