Франческа Скьявоне стала финалисткой соревнований в Рабате
100-я ракетка мира, итальянская теннисистка Франческа Скьявоне, в полуфинале турнира в Рабате (Марокко) взяла верх над американкой Варварой Лепченко, занимающей 73-е место мировой классификации, — 7/5, 6/4.
За 2 часа 1 минуту встречи Франческа сделала два эйса, шесть брейков и трижды ошибалась на подаче. Тогда как Варвара выполнила две подачи навылет и реализовала четыре
В решающем поединке соревнований Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem Скьявоне выступит против россиянки Анастасии Павлюченковой.
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