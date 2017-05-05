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https://sport.mail.ru/news/tennis/29660228/
5 мая 2017, 20:38 | Теннис | GoTennis.ru

Франческа Скьявоне стала финалисткой соревнований в Рабате

100-я ракетка мира, итальянская теннисистка Франческа Скьявоне, в полуфинале турнира в Рабате (Марокко) взяла верх над американкой Варварой Лепченко, занимающей 73-е место мировой классификации, — 7/5, 6/4.

За 2 часа 1 минуту встречи Франческа сделала два эйса, шесть брейков и трижды ошибалась на подаче. Тогда как Варвара выполнила две подачи навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппоненток стал равным — 2:2.

В решающем поединке соревнований Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem Скьявоне выступит против россиянки Анастасии Павлюченковой.
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