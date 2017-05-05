Состоялась жеребьёвка «Мастерса» в Мадриде
Стали известны результаты жеребьёвки турнира АТР Mutua Madrid Open, который пройдёт с 7 по 14 мая в Мадриде.
Лидером посева стал британец Энди Маррей, который в стартовом матче сразится с победителем игры румына Мариуша Копила и испанца Гильермо
Вторая ракетка соревнований, серб Новак Джокович, померится силами либо с испанцем Томми Робредо, либо с его соотечественником Николасом Альмагро.
Третий номер при посеве достался швейцарцу Стэну Вавринке, который выступит против сильнейшего в противостоянии француза Бенуа Пэра и испанца Пабло
Испанский спортсмен Рафаэль Надаль, посеянный четвёртым, сыграет с победителем во встрече между итальянцем Фабио Фоньини и португальцем Жоао Соусой.
В основной сетке турнира выступят один россиянин — Карен Хачанов в первом раунде сразится с бельгийцев Давидом Гоффмном.
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