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5 мая 2017, 20:38 | Теннис | GoTennis.ru

Состоялась жеребьёвка «Мастерса» в Мадриде

Стали известны результаты жеребьёвки турнира АТР Mutua Madrid Open, который пройдёт с 7 по 14 мая в Мадриде.

Лидером посева стал британец Энди Маррей, который в стартовом матче сразится с победителем игры румына Мариуша Копила и испанца Гильермо Гарсии-Лопеса.

Вторая ракетка соревнований, серб Новак Джокович, померится силами либо с испанцем Томми Робредо, либо с его соотечественником Николасом Альмагро.

Третий номер при посеве достался швейцарцу Стэну Вавринке, который выступит против сильнейшего в противостоянии француза Бенуа Пэра и испанца Пабло Карреньо-Бусты.

Испанский спортсмен Рафаэль Надаль, посеянный четвёртым, сыграет с победителем во встрече между итальянцем Фабио Фоньини и португальцем Жоао Соусой.

В основной сетке турнира выступят один россиянин — Карен Хачанов в первом раунде сразится с бельгийцев Давидом Гоффмном.
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