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https://sport.mail.ru/news/tennis/29659727/
5 мая 2017, 19:25 | Теннис | GoTennis.ru

Стамбул. Милош Раонич на двух тай-брейках одолел Бернарда Томича и вышел в полуфинал

Шестая ракетка мира, канадец Милош Раонич, в ¼ финала турнира в Стамбуле взял верх над австралийцем Бернардом Томичем, расположившемся на 40-й строчке мирового рейтинга, — 7/6 (4), 7/6 (6).

Шестая ракетка мира канадец <span class=error>Милош</span> <span class=error>Раонич</span> в ¼ финала турнира в Стамбуле взял верх над австралийцем <span class=error>Бернардом</span> <span class=error>Томичем</span> расположившемся на 40-й строчке мирового рейтинга — 7/6 (4) 7/6 (6). Увеличить
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За проведённые на корте 1 час 49 минут Милош сделал двадцать пять эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Тогда как Бернард на это ответил пятью эйсами и одной ошибкой при подаче. Брейков оппоненты не совершили. Это пятая победа канадца в пяти встречах с Томичем.

В полуфинале соревнований TEB BNP Paribas Istanbul Open Раонич сыграет с победителем матча между сербами Ласло Джере и Виктором Троицки.
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