Стамбул. Милош Раонич на двух тай-брейках одолел Бернарда Томича и вышел в полуфинал
Шестая ракетка мира, канадец Милош Раонич, в ¼ финала турнира в Стамбуле взял верх над австралийцем Бернардом Томичем, расположившемся на 40-й строчке мирового рейтинга, — 7/6 (4), 7/6 (6).
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За проведённые на корте 1 час 49 минут Милош сделал двадцать пять эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Тогда как Бернард на это ответил пятью эйсами и одной ошибкой при подаче. Брейков оппоненты не совершили. Это пятая победа канадца в пяти встречах с Томичем.
В полуфинале соревнований TEB BNP Paribas Istanbul Open Раонич сыграет с победителем матча между сербами Ласло Джере и Виктором Троицки.
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