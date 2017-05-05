Эшторил. Давид Феррер отдал Райану Харрисону четыре гейма

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Спортсмены провели на корте 1 час 11 минут, за которые Давид сделал четыре брейка и один раз ошибся при подаче. Тогда как Райан трижды подал навылет и допустил четыре двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 4:0 в пользу испанца.