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https://sport.mail.ru/news/tennis/29659726/
5 мая 2017, 19:24 | Теннис | GoTennis.ru

Эшторил. Давид Феррер отдал Райану Харрисону четыре гейма

31-я ракетка мира, испанский теннисист Давид Феррер, в четвертьфинале соревнований Millenium Estoril Open оказался сильнее американца Райана Харрисона, занимающего 52-е место рейтинга АТР, — 6/4, 6/0.

31-я ракетка мира испанский теннисист Давид <span class=error>Феррер</span> в четвертьфинале соревнований Millenium Estoril <span class=error>Open</span> оказался сильнее американца <span class=error>Райана</span> <span class=error>Харрисона</span> занимающего 52-е место рейтинга <span class=error>АТР</span> — 6/4 6/0. Увеличить
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Спортсмены провели на корте 1 час 11 минут, за которые Давид сделал четыре брейка и один раз ошибся при подаче. Тогда как Райан трижды подал навылет и допустил четыре двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 4:0 в пользу испанца.

В полуфинале турнира в Эшториле (Португалия) Феррер выступит против своего соотечественника Пабло Карреньо-Бусты.
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