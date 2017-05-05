Эшторил. Давид Феррер отдал Райану Харрисону четыре гейма
31-я ракетка мира, испанский теннисист Давид Феррер, в четвертьфинале соревнований Millenium Estoril Open оказался сильнее американца Райана Харрисона, занимающего 52-е место рейтинга АТР, — 6/4, 6/0.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Спортсмены провели на корте 1 час 11 минут, за которые Давид сделал четыре брейка и один раз ошибся при подаче. Тогда как Райан трижды подал навылет и допустил четыре двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 4:0 в пользу испанца.
В полуфинале турнира в Эшториле (Португалия) Феррер выступит против своего соотечественника Пабло
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter