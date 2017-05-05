Ричард Льюис: Даже если Шарапова не получит wild card, с Уимблдоном всё будет в порядке

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«Всё довольно просто. Уимблдон — это крупнейший теннисный турнир в мире, здесь играет множество звёзд — как мужчин, так и женщин.

Уверен, что при любом раскладе с «мэйджором» всё будет в порядке. Кто бы не выходил на корт и кто бы не побеждал — мы будем чествовать этого человека, как и болельщики. В этом году турнир будет ещё более интересным, — цитирует Ричардса издание ESPN.