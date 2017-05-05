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https://sport.mail.ru/news/tennis/29659594/
5 мая 2017, 19:10 | Теннис | GoTennis.ru

Ричард Льюис: Даже если Шарапова не получит wild card, с Уимблдоном всё будет в порядке

Исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета Ричард Льюис поделился мнением о том, что случится, если Мария Шарапова не получит wild card на Уимблдон.

Исполнительный директор <span class=error>Всеанглийского</span> клуба <nobr>лаун-тенниса</nobr> и крикета Ричард <span class=error>Льюис</span> поделился мнением о том что случится если Мария <span class=error>Шарапова</span> не получит <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span> на Уимблдон. Увеличить
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«Всё довольно просто. Уимблдон — это крупнейший теннисный турнир в мире, здесь играет множество звёзд — как мужчин, так и женщин.

Уверен, что при любом раскладе с «мэйджором» всё будет в порядке. Кто бы не выходил на корт и кто бы не побеждал — мы будем чествовать этого человека, как и болельщики. В этом году турнир будет ещё более интересным, — цитирует Ричардса издание ESPN.
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