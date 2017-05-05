Чарли Экклшейр: Шарапова и сама вполне может забронировать себе место в сетке Уимблдона

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«Она и сама вполне может забронировать себе место в сетке. Для этого Марии не нужно ждать решение Всеанглийского клуба.

Если Шарапова наберёт всего 75 очков на турнирах в Мадриде и Риме — она сможет попасть в квалификацию «мэйджора», что вынудит организаторов пересмотреть отношение к безопасности и уровню обслуживания этой стадии.

Если же Марии удастся выйти в полуфинал турнира в Мадриде — она войдёт в Топ-100. А так как заявочный лист Уимблдона будет формироваться 22 мая, это позволит ей в него попасть, — цитирует Экклшейра издание Telegraph.