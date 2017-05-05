Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29659466/
5 мая 2017, 18:56 | Теннис | GoTennis.ru

Чарли Экклшейр: Шарапова и сама вполне может забронировать себе место в сетке Уимблдона

Британский теннисный аналитик Чарли Экклшейр поделился мнением о том, стоит ли руководство английского «мэйджора» давать wild card россиянке Марии Шараповой.

Британский теннисный аналитик Чарли Экклшейр поделился мнением о том стоит ли руководство английского мэйджора давать <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span> россиянке Марии <span class=error>Шараповой</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Она и сама вполне может забронировать себе место в сетке. Для этого Марии не нужно ждать решение Всеанглийского клуба.

Если Шарапова наберёт всего 75 очков на турнирах в Мадриде и Риме — она сможет попасть в квалификацию «мэйджора», что вынудит организаторов пересмотреть отношение к безопасности и уровню обслуживания этой стадии.

Если же Марии удастся выйти в полуфинал турнира в Мадриде — она войдёт в Топ-100. А так как заявочный лист Уимблдона будет формироваться 22 мая, это позволит ей в него попасть, — цитирует Экклшейра издание Telegraph.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Варвара Флинк проиграла на старте квалификации «Премьера» в Мадриде

Варвара Флинк проиграла на старте квалификации «Премьера» в Мадриде

240-я ракетка мира, российская теннисистка Варвара Флинк, в первом квалификационном раунде турнира в Мадриде потерпела поражение от китаянки Цзян Ван, занимающей 57-е место мировой классификации, — 0/6, 4/6.
Еще 7 новостей  Все новости
05 мая

Ричард Льюис: Даже если Шарапова не получит wild card, с Уимблдоном всё будет в порядке

Варвара Флинк проиграла на старте квалификации "Премьера" в Мадриде

Чарли Экклшейр: Шарапова и сама вполне может забронировать себе место в сетке Уимблдона